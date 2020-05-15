Суточная смертность от коронавируса в Испании упала до 138 человек

Пятница, 15 Май 2020 Испания Испания

Суточная смертность от коронавируса в Испании упала до 138 человек

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 138 человек, сообщает в пятницу Министерство здравоохранения.

Накануне суточная смертность составила 217 человек.

Всего  COVID-19 унёс жизни 27 459 человек в Испании, которая занимает четвёртое место в мире по этому показателю (после США, Великобритании и Италии). Общее число заражённых превысило 230 тысяч (больше только в США, России и Великобритании), пишет noticia.ru.

Справились с болезнью 144 783 пациента.

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