Суточная смертность от коронавируса в Испании упала до 138 человек
За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 138 человек, сообщает в пятницу Министерство здравоохранения.
Накануне суточная смертность составила 217 человек.
Всего COVID-19 унёс жизни 27 459 человек в Испании, которая занимает четвёртое место в мире по этому показателю (после США, Великобритании и Италии). Общее число заражённых превысило 230 тысяч (больше только в США, России и Великобритании), пишет noticia.ru.
Справились с болезнью 144 783 пациента.