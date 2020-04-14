Суточная смертность от коронавируса в Испании выросла

Вторник, 14 Апрель 2020 Испания Испания

Суточная смертность от коронавируса в Испании выросла

За последние сутки в Испании от коронавируса скончались 567 человек по сравнению с 517 накануне.

Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения. Таким образом, общее числу жертв COVID-19 в Испании выросло до 18 056 человек.

Всего коронавирусом в Испании заразился 172 541 человек. Но суточный прирост числа заболевших снизился — с 3477 до 3047 за последние 24 часа, пишет noticia.ru.

В понедельник в Испании частично восстановили посещение рабочих мест для тех, кто не имеет возможности трудиться удалённо. Так, на службу вышли уборщики, сиделки и работники основных видов промышленности. В общественном транспорте им стали раздавать медицинские маски.

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