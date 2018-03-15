Сверхурочная работа в Испании не оплачивается должным образом

Четверг, 15 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Сверхурочная работа в Испании не оплачивается должным образом

Новое исследование показало, что сверхурочная работа в испанских компаниях далеко не всегда означает дополнительную оплату.

По данным рекрутингового агентства Adecco, более половины работников в Испании не получают никакого вознаграждения за работу сверх нормы. Более 46% опрошенных сообщили, что их сверхурочная работа была оплачена, а 13% заявили, что они получили только дополнительное время отдыха, пишет noticia.ru.

Статистика говорит о том, что лишь 39% испанцев соглашаются работать сверхурочно. В соответствии с испанским трудовым законодательством, работники привлекаются к сверхурочной работе на добровольной основе, за исключением экстренных обстоятельств. Закон также обязывает работодателей оплачивать сверхурочную работу в размере не менее установленного тарифа почасовой оплаты труда. Кроме того, максимальное количество сверхурочных часов не должно превышать 80 в год.

Многие испанцы отметили, что не осмеливаются отказаться от дополнительной работы из страха быть уволенными.

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