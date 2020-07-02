Театр в Мадриде открылся социально дистанцированной «Травиатой»

Хористы стоят на расстоянии двух метров и снимают маски только перед началом представления. Дирижер находится за пластиковым экраном, также, как и секция духовиков, остальные оркестранты играют в масках в полутора метрах друг от друга, сообщает The Guardian. На сцену нанесены красные полосы, чтобы хористы и солисты понимали, где им можно стоять. Все движения участников представления отрепетированы так, чтобы они не приближались друг к другу.

Режиссеру Лео Кастальди пришлось немного изменить сценографию, чтобы избежать скоплений артистов."Эту оперу невозможно смотреть, не думая о том, что происходит сегодня в нашей жизни", — поделился он.

На спектакль и артисты, и зрители приходят значительно раньше, чем обычно, чтобы избежать толпы на входе и измерить температуру. Гостей руководство театра просит постоянно находиться в масках.

"Конечно, есть те, кто предпочитают сидеть сложа руки и ждать, когда мы вернемся к нормальной жизни. Но есть также театры, которые пытаются как-то адаптироваться к ситуации, в которой мы оказались", — пояснил Джоан Матабош, художественный руководитель театра.