Телеканалы объявили бойкот Суперкубку Испании

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Испания Испания

Телеканалы объявили бойкот Суперкубку Испании

Испанские телеканалы решили бойкотировать матчи Суперкубка.

Полуфиналы и финал должны пройти в Саудовской Аравии, что принесет Испанской королевской футбольной федерации 120 млн евро, пишет noticia.ru.

Однако ряд каналов в Испании отказался от участия в торгах за право вести трансляцию, объясняя это тем, что Суперкубок пройдет в стране, где не соблюдаются права человека. Сначала с бойкотом выступил телеканал RTVE, а затем к нему присоединились Mediaset и Atresmedia.

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