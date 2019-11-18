Телеканалы объявили бойкот Суперкубку Испании

Полуфиналы и финал должны пройти в Саудовской Аравии, что принесет Испанской королевской футбольной федерации 120 млн евро, пишет noticia.ru.

Однако ряд каналов в Испании отказался от участия в торгах за право вести трансляцию, объясняя это тем, что Суперкубок пройдет в стране, где не соблюдаются права человека. Сначала с бойкотом выступил телеканал RTVE, а затем к нему присоединились Mediaset и Atresmedia.