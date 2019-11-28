Теруэль - испанский город с наибольшей концентрацией винных баров

Авторы рейтинга подсчитали число винных баров на 100 тысяч человек. И в Теруэле этот показатель составил 53,2. При этом следует помнить, что в этом городе проживают лишь 35 тысяч человек, пишет noticia.ru.

На втором месте оказалась Самора (Кастилия и Леон) с показателем в 37,2 бара на 100 тысяч жителей. Во многом это объясняется расположенным здесь производством популярнейшего в Испании вина D.O. Toro.

На третьем месте - Кадис (36,8 заведений), что тоже обусловленно местным производством вина. Далее следуют Сеговия и Куэнка.

В Мадриде составители рейтинга насчитали 2,5 винных бара на 100 тысяч человек, в Барселоне - 4,8, а в Валенсии - 6,2.