Теруэль - испанский город с наибольшей концентрацией винных баров

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Испания Испания

Теруэль - испанский город с наибольшей концентрацией винных баров

Портал Likibu составил рейтинг испанских городов с наибольшей концентрацией винных баров. И на первом месте оказался Теруэль (Арагон).

Авторы рейтинга подсчитали число винных баров на 100 тысяч человек. И в Теруэле этот показатель составил 53,2. При этом следует помнить, что в этом городе проживают лишь 35 тысяч человек, пишет noticia.ru.

На втором месте оказалась Самора (Кастилия и Леон) с показателем в 37,2 бара на 100 тысяч жителей. Во многом это объясняется расположенным здесь производством популярнейшего в Испании вина D.O. Toro.

На третьем месте - Кадис (36,8 заведений), что тоже обусловленно местным производством вина. Далее следуют Сеговия и Куэнка.

В Мадриде составители рейтинга насчитали 2,5 винных бара на 100 тысяч человек, в Барселоне - 4,8, а в Валенсии - 6,2.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)