The New York Times советует туристам Валенсию вместо Барселоны

«Однодневные экскурсии, круизы, туристические апартаменты и лоукостеры: все это способствует притоку путешественников в популярные места Европы. Но есть и более спокойные альтернативы, если знать, где искать», - пишет издание.

Так, в Греции они советуют заменить Санторини на остров Тинос. Амстердаму предпочесть Делфт. И так далее. В Испании сверхпопулярную Барселону авторы статьи рекомендуют заменить Валенсией. Они отмечают, что эти два города чем-то похожи и вполне взаимозаменяемы. Но в Валенсии будет «поспокойнее», пишет noticia.ru.