The New York Times советует туристам Валенсию вместо Барселоны

Понедельник, 17 Июнь 2019 Испания Испания

The New York Times советует туристам Валенсию вместо Барселоны

Издание The New York Times порекомендовало туристам, планирующим посетить Испанию, выбрать Валенсию вместо Барселоны.

«Однодневные экскурсии, круизы, туристические апартаменты и лоукостеры: все это способствует притоку путешественников в популярные места Европы. Но есть и более спокойные альтернативы, если знать, где искать», - пишет издание.

Так, в Греции они советуют заменить Санторини на остров Тинос. Амстердаму предпочесть Делфт. И так далее. В Испании сверхпопулярную Барселону авторы статьи рекомендуют заменить Валенсией. Они отмечают, что эти два города чем-то похожи и вполне взаимозаменяемы. Но в Валенсии будет «поспокойнее», пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья