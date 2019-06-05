Thomas Cook вложит 40 млн евро в испанские отели

Среда, 05 Июнь 2019 Испания Испания

Thomas Cook вложит 40 млн евро в испанские отели

Британский туристический гигант Thomas Cook инвестирует около 40 млн евро в отели на территории Испании.

На этой неделе на Майорке на месте бывшей гостиницы Smartline Lankaster официально открылся трехзвездочный отель Cook’s Club Palma Beach. В реконструкцию компания вложила 5 млн евро. Всего же в ближайшее время компания планирует обновить 10 отелей в Испании: на Майорке, Миноре, Ибице, Канарских островах, пишет noticia.ru.

По словам гендиректора Thomas Cook Питера Франкхаузера, Испания остается приоритетным направлением для компании.

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