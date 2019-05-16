Товарооборот между Испанией и Казахстаном превысил 2 млрд долларов

Этот показатель вырос на 20% по сравнению с 2017-м.

Экспорт из Казахстана составил 1,8 млрд долларов, а импорт - 179 млн. Прямые инвестиции Испании в Казахстан превысили 205 млн долларов. Среди самых перспективных секторов, по словам казахстанского посла в Испании Константина Жигалова, выделяются транспортная инфраструктура, возобновляемая энергетика, окружающая среда, агропромышленный сектор, биотехнологии, фармацевтика, строительство, инжиниринг, цифровые технологии, оборонная и аэрокосмическая промышленность, производство автокомпонентов, станкостроение, металлообработка, электротехника.

Для сравнения: товарооборот России и Испании в 2018 году составил 5,6 млрд евро, что примерно в три раза больше, пишет noticia.ru.