Трамп обещает помочь Испании в борьбе с коронавирусом

«Мы не будет отправлять слишком много медицинских материалов, пока не получим доступ к некоторым вещам», - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. «Нам и самим многого не хватает, мы на этом сейчас сконцентрированы», - добавил он.

Ранее Трамп уже пообещал отправить материальную помощь в Испанию, Италию и Францию после того, как сами США получат её из Китая и России. «Мы сделаем то, что пообещали», - подтвердил президент и выразил уверенность в том, что уже скоро в Штатах будет избыточное количество средств индивидуальной защиты.

«Скоро у нас будет много респираторов — больше, чем нужно. Мы производим тысячи, надо только подождать», - отметил Трамп.

Коронавирус в США уже унёс жизни 4 400 человек. Заражены COVID-19 более 200 тысяч, пишет noticia.ru.