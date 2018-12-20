Трансгендер из Испании не получил титул «Мисс Вселенная»

Четверг, 20 Декабрь 2018 Испания Испания

Трансгендер из Испании не получил титул «Мисс Вселенная»

16 декабря в Бангкоке завершился международный конкурс красоты «Мисс Вселенная», в котором впервые принимала участие трансгендерная девушка – испанка Анхела Понсе.

В топ-20 ей войти не удалось, пишет noticia.ru.

Несмотря на невысокий итоговый результат, 27-летняя уроженка Севильи подчеркнула, что попасть на конкурс для нее было гораздо важнее, чем завоевать корону. Она заявила, что это даст ей возможность донести идею равенства до большого количества людей, и выразила надежду на то, что в мире будет больше понимания того, что «все мы – люди».

Во время конкурса Понсе получила львиную долю оваций, пройдя по подиуму с поднятой вверх лентой с надписью Испания.

Корону «Мисс Вселенная» получила представительница Филиппин.

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