Трансгендер из Испании не получил титул «Мисс Вселенная»

В топ-20 ей войти не удалось, пишет noticia.ru.

Несмотря на невысокий итоговый результат, 27-летняя уроженка Севильи подчеркнула, что попасть на конкурс для нее было гораздо важнее, чем завоевать корону. Она заявила, что это даст ей возможность донести идею равенства до большого количества людей, и выразила надежду на то, что в мире будет больше понимания того, что «все мы – люди».

Во время конкурса Понсе получила львиную долю оваций, пройдя по подиуму с поднятой вверх лентой с надписью Испания.

Корону «Мисс Вселенная» получила представительница Филиппин.