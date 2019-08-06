Треть испанцев высказалась за досрочные выборы

Вторник, 06 Август 2019 Испания Испания

Треть испанцев высказалась за досрочные выборы

Каждый третий испанцев одобряет идею проведения внеочередных всеобщих выборов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник в газете La Razon.

По его информации, 33,3% подданных не против нового волеизъявления. При этом 48,1% респондентов не хотят проведения еще одних выборов, а 18,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос, поддерживают ли они такое развитие событий, пишет noticia.ru.

Кроме того, треть испанцев считает, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) несет ответственность за ситуацию политического тупика в стране.

25 июля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не утвердил в ходе второго тура голосования кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Испании, генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса на пост главы кабмина. Теперь у партий есть два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса депутатов. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов.

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