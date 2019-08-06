Треть испанцев высказалась за досрочные выборы

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник в газете La Razon.

По его информации, 33,3% подданных не против нового волеизъявления. При этом 48,1% респондентов не хотят проведения еще одних выборов, а 18,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос, поддерживают ли они такое развитие событий, пишет noticia.ru.

Кроме того, треть испанцев считает, что Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) несет ответственность за ситуацию политического тупика в стране.

25 июля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) не утвердил в ходе второго тура голосования кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Испании, генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса на пост главы кабмина. Теперь у партий есть два месяца на то, чтобы попытаться договориться по данному вопросу. В ходе этого периода лидер ИСРП может снова попытаться получить доверие Конгресса депутатов. Если же в установленный срок утвердить премьера так и не получится, будут распущены обе палаты парламента и объявлено о проведении внеочередных выборов.