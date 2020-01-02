Три испанских бара попали в мировой топ-25

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

Три испанских бара попали в мировой топ-25

В рейтинг лучших баров мира в этом году попали сразу три испанских заведения: два в Барселоне и один в Мадриде.

Рейтинг базируется на оценочном мнении 500 экспертов из разных стран, пишет noticia.ru.

На 19 -м месте глобального рейтинга расположился бар Salmon Guru в Мадриде (адрес: Calle Echegaray 21, 28014).

На 20-й строчке находится барселонский Paradiso (адрес: Carrer de Rera Palau 4, 08003).

На 25-м месте — ещё одно заведение из Барселоны - бар Dr. Stravinsky (адрес: Carrer dels Mirallers, 5, 08003).

Самым лучшим баром в мире признан Dante в Нью-Йорке.

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