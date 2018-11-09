Три испанских сыра вошли в число лучших в мире

Пятница, 09 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Три испанских сыра вошли в число лучших в мире

Всемирная премия за лучшие сыры World Cheese Awards нашла своих победителей, в числе которых оказалось три испанских сыра.

Международный конкурс проводится ежегодно в разных категориях.

В этом году церемония награждения проходила в Бергене (Норвегия). В конкурсе участвовало 3472 сыра из 41 страны. Лучшей была названа норвежская гауда Fanaost.

Среди испанских сыров, оказавшихся в числе лучших, выделяется овечий сыр La Reserva производства Queserías Entrepinares (Вальядолид), оказавшийся на 14 месте. В Испании он продается под маркой Entrepinares viejo tostado. В сети супермаркетов Mercadona цена на него составляет всего 10,20 евро за килограмм, пишет noticia.ru.

На шестом месте мирового рейтинга в этом году расположился сыр Madurat, который производит компания Formatges Mas El Garet (Барселона).

Одиннадцатую строчку занял молодой сыр Maxorata с красным перцем от Grupo Ganaderos de Fuerteventura (Лас-Пальмас).

Еще 12 испанских сыров получили медаль super gold, то есть вошли в топ-80 в мире: Miss Capra от Valdecabras, Musgo Lavado от Elvira García, овечий сыр Queso Portugués от Quesos de Almazora, овечий сыр с сырым молоком от Quesería Artesanal Las RRR, Bodega Oveja от Finca de Uga, Ybleu от Los Payuelos, Chisquero Semicurado от Agrícola La Merced, Marantona Curado от La Casota, Ibérico García Baquero от Lácteas García Baquero, Curado Subaida от Subaida, коровий, козий и овечий сыр с вином от Don Apolonio и Cremositos del Zújar от Arteserena.

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