Три испанских университета вошли топ-20 ЕС

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг европейских университетов Europe Teaching Ranking 2019 на основании отзывов студентов. В него вошли испанские учебные заведения.

При этом, Испания стала второй страной после Великобритании с наибольшим количеством высших учебных заведений (всего 38) в топ-200 рейтинга. Среди первых 20 в ЕС их три: Университет Наварры, Автономный университет Барселоны и Автономный университет Мадрида. Universidad de Navarra находится в первой тройке, уступая только Оксфорду и Кембриджу. В прошлом году он финишировал восьмым, пишет espanarusa.com.

Рейтинг составлялся на основании опроса 125 000 студентов из 18 европейских стран. В нем оценивалось качество образования, удовлетворенность учащихся, отношения молодых людей со своими учителями. Исследовалась связь отношений между студентами и преподавателями и, как результат таких отношений, влияние учебной среды на результаты обучения.

Например, одним из показателей профессиональной работы преподавательского состава испанских вузов может быть программа Erasmus, предполагающая быструю адаптацию иностранных студентов в новом месте. Здесь у Испании нет конкуренции: местные университеты являются самыми предпочитаемыми для обучающихся по этой европейской программе.

Почему Наварра вышла на уровень Оксфорда и Кембриджа? «Потому что мы все измеряем и анализируем: что студент ценит больше всего, на что жалуется. Мы проводим множество опросов среди учеников и учителей и принимаем соответствующие меры», отвечает ректор La Universidad de Navarra Alfonso Sánchez-Tabernero.

Francisco Michavila, советник по образованию от Испании в Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР, ЮНЕСКО и Совете Европы, говорит, что в испанских университетах в среднем на одного преподавателя приходится 13 студентов. Это – лучший показатель в ОЭСР. Советник рассказала, что «образовательный процесс в Испании сильно изменился и университеты действительно заботится о студентах. За прошедшие годы вузы Испании реформировались по инновационным проектам. Здесь внедрялись новые способы общения и обучения».

Alfonso Sánchez-Tabernero рассказал о том, что для усиления концентрации внимания, в университете Наварры аудитории были уменьшены, что сделало студентов и преподавателей ближе. Приоритетным является практическое обучение. Информация легко доступна, на нее не тратится время в классе: она усваивается на практике. И приводит пример: у студентов медицинского факультета есть центр подготовки, где студент проходит все этапы принятия сложных родов, работая со специальным роботом.

Ректор говорит: «Чтобы обучить молодого человека, недостаточно посадить его на учебную скамью вместе со 100 другими студентами. Ему нужен настоящий учитель, который будет стимулировать, консультировать, направлять и помогать ему понять, кем он хочет быть».