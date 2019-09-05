Три пиццерии из рейтинга лучших в Европе находятся в Испании

Лучшие эксперты, Альберт Сапере, Барбара Гэрра и Лучано Пиньятаро, которые создали знаменитый рейтинг, сами ежегодно объезжают крупнейшие пиццерии Европы. При выборе лучших из лучших они анализируют все факторы: от брожения теста и его текстуры до сочетания ингредиентов. В этом году лучшим заведением, предлагающим неаполитанскую пиццу за пределами Италии, стал ресторан 50 kalò, расположенный в Лондоне. Жители Испании увидели в новом рейтинге три местных пиццерии, две из которых располагаются в Мадриде, а третья - в Барселоне, пишет espanarusa.com.

Познакомимся с ними?

Grosso Napoletano

Пиццерия Grosso Napoletano, которая находится на 21 месте рейтинга, радует неаполитанской пиццей жителей столицы. Главным ее секретом является необычный процесс приготовления: пицца выпекается от 60 до 90 секунд при 500 градусах в печи, привезенной из Италии. Тесто делается только из итальянской муки, а затем оставляется на 48 часов для достижения двойной ферментации. Благодаря этому оно получается тонким, мягким и упругим. Все пиццайоло этого заведения родом из Неаполя, что позволяет им развивать гастрономические традиции своего региона, находясь в Испании. Некоторые ингредиенты высшего качества импортируются из Италии, среди них томаты San Marzano и моцарелла Campana DOP. Стоимость пиццы варьируется от 7,90 до 11,90 евро. В Мадриде можно найти 5 пиццерий этой сети.

Oven Mozzarella Bar

Вторая испанская пиццерия, попавшая в рейтинг, занимает 28 место. Это сеть пиццерий Oven Mozarella Bar, три из которых располагаются в Мадриде, а также одна недавно появилась в Мурсии. Там ставка делается на традиционную тосканскую кухню с натуральными ингредиентами. Например, тесто создается из экологически чистой спельты (полбяной пшеницы). Меню удивляет гостей большим разнообразием как классических, так и сложных начинок. Из необычных вариантов выделяется пицца с грибами и яйцом пашот. Не забывают здесь и об испанских национальных ингредиентах, таких как хамон иберико и чорисо. Стоимость варьируется от 10 до 15 евро. Все эти гастрономические шедевры подаются в уютной атмосфере заведения с современным дизайном и яркими деталями.

La Balmesina

39 место рейтинга занимает пиццерия La Balmesina, расположенная в Барселоне. Это заведение находится под управлением трех итальянских партнеров, которые делают акцент на уют в зале и экологически чистые продукты. В меню также есть пицца на бездрожжевом тесте. Секретом пиццайоло заведения является добавление большого количества воды в тесто, что делает его хрустящим снаружи, но при этом мягким внутри. Эксперты называют пиццу с такой основой римской. Ферментация длится 72 часа, потом пицца выпекается в электрической печи при температуре 390 градусов. Одними из необычных и самых популярных пицц заведения считаются прямоугольные пиццы. Такой формат удобен, чтобы попросить несколько разных вариантов начинок. Здесь что-то интересное для себя найдут как вегетарианцы, так и люди, соблюдающие диету.