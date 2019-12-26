Трое британцев утонули в бассейне в Испании

Четверг, 26 Декабрь 2019 Испания Испания

Трое британцев утонули в бассейне в Испании

53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании.

Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас.

Очевидцы случившегося рассказали прессе, что девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать, пишет news.ru.

Расследованием причин случившегося занимается испанская полиция.

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