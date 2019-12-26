Трое британцев утонули в бассейне в Испании
53-летний британец и двое его несовершеннолетних детей утонули в бассейне в регионе Коста-дель-Соль в Испании.
Трагедия произошла в рождественский сочельник в отеле в местечке Михас.
Очевидцы случившегося рассказали прессе, что девятилетняя девочка стала тонуть в бассейне, и её 16-летний брат и отец бросились на помощь. В результате все трое скончались, прибывшие на место инцидента спасатели не смогли ничего сделать, пишет news.ru.
Расследованием причин случившегося занимается испанская полиция.