Тропические комары слетаются к опустевшим бассейнам на Ибице

"Из-за того, что отели закрыты, а некоторые местные жители оказались отрезаны от своих домов, в общественных и частных бассейнах расплодились азиатские тигровые комары, которые переносят вирус Зика, лихорадки Западного Нила и Денге. Насекомых привлекли неочищенные нехлорированные бассейны", — передает noticia.ru».

Как отмечает газета, сейчас комаров на острове в четыре раза больше обычного. Они опасны еще и потому, что могут кусать через одежду. В связи с этим Департамент по управлению окружающей средой Ибицы попросил граждан "как можно скорее ввести в эксплуатацию системы хлорирования и очистки бассейнов, чтобы не допустить еще одной эпидемии в эпоху Covid-19".