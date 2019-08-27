Турист из Великобритании пострадал от листериоза в Испании

Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании было подтверждено более 200 случаев заражения, три из них закончились летальным исходом, пишет РИА Новости.

Глава координационного центра по экстренным случаям испанского минздрава Фернандо Симон сообщил, что британец, вероятно, заразился листериозом в Севилье в середине августа после употребления местных мясных продуктов. Однако диагноз ему поставили только во Франции. Анализ штамма болезнетворных бактерий должен окончательно подтвердить, что речь идет об очаге заболевания в Андалусии.

Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.