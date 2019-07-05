Турист погиб в попытке сделать селфи в Испании

Пятница, 05 Июль 2019 Испания Испания

Турист погиб в попытке сделать селфи в Испании

Британские туристы разбились, пытаясь сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке, Испания.

Об этом сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в среду, 3 июля, в районе Пунта-Прима недалеко от города Торревьеха. Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете. Отмечается, что с ними был и третий отдыхающий, которого госпитализировали из-за приступа панической атаки. Их личности пока не раскрываются.

«На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии», — прокомментировал источник издания.

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