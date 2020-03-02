Туристам в Испании не стоит беспокоится за своё здоровье

По её словам, не следует поддаваться панике и верить всему, что говорят. «В такие моменты нужно сохранять спокойствие. У нас есть протоколы и лучшие профессионалы своего дела», - заявила она.

Ранее Марато сообщила, что для противодействия распространению коронавируса правительство Испании ввело особый протокол для отелей, аэропортов и мест массового скопления людей, пишет noticia.ru.