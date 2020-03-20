Туристическое жильё в Испании переориентировалось на долгосрочную аренду

Владельцы недвижимости, которые ранее практиковали исключительно краткосрочную аренду, теперь переориентировались на долгосрочную сдачу жилья.

Ориентированным на туристов платформам вроде Airbnb предпочитают традиционные порталы о недвижимости — такие, как Idealista, пишет noticia.ru.

Даже небольшие квартиры в историческом центре города теперь можно арендовать за приемлемые деньги. Как правило, снять такую квартиру сейчас можно на три-четыре месяца. Собственники и управляющие компании полагают, что именно такой промежуток времени понадобиться туристической отрасли, чтобы наверстать спрос после пандемии.