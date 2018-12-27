Туристического жилья в Испании стало больше, чем номеров в отелях

Четверг, 27 Декабрь 2018 Испания Испания

Туристического жилья в Испании стало больше, чем номеров в отелях

Количество квартир и домов, которые в Испании сдаются в краткосрочную аренду туристам, продолжает расти в геометрической прогрессии.

В последние несколько лет оно превысило число номеров в отелях страны.

По информации туристической организации Exceltur, в 2016 году в 22 крупнейших городах Испании объем туристического жилья, превысил 330 тысяч объектов, что на 30 тысяч больше по сравнению гостиничными номерами. В прошлом году разрыв увеличился еще больше: почти 474 тысячи единиц арендного жилья против 335,6 тысяч номеров в отеле, пишет noticia.ru.

Бурным развитием сегмента туристической аренды всерьез обеспокоен гостиничный сектор, который указывает на то, что во многих испанских городах отсутствует соответствующее законодательство для регулирования такого вида деятельности.

С другой стороны, порталы бронирования понемногу начинают идти на уступки под давлением государственных структур и принимают меры, чтобы контролировать состояние жилья, предлагаемого в аренду. Платформа Airbnb, к тому же, объявила, что с января 2019 года собирается предоставлять всю информацию о транзакциях, которые проводятся через портал, Налоговой службе Испании. Такое требование было установлено Министерством финансов, и другие платформы также должны будут ежеквартально предоставлять соответствующую информацию. У налоговиков появятся кадастровые сведения о каждом объекте, данные о владельцах и количество дней, на протяжении которых объект сдавался в аренду.

В Airbnb сообщили, что в сотрудничестве с Price waterhouse Coopers (PwC) для поддержки хозяев был создан «путеводитель по налогам», а также запускается бесплатная справочная линия.

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