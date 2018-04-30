Туристка разоблачила испанского гида-насильника

Понедельник, 30 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Туристка разоблачила испанского гида-насильника

Полиция Севильи завела дело в отношении местного гида Мануэля Бланко, работавшего преимущественно с иностранцами.

Мужчина подозревается в совершении преступлений сексуального характера.

Расследование началось после того, как американка Габриэль Вега рассказала на своей странице в Facebook о том, что несколько лет назад стала жертвой сексуального насилия. По словам девушки, испанский гид накачал ее наркотиками и изнасиловал. На публикацию отреагировали несколько женщин, которые сообщили, что также подвергались сексуальным преступлениям разного рода со стороны этого мужчины. Когда история получила огласку на американском телеканале NBC, оказалось, что число пострадавших превышает 50 человек. Инциденты имели место в разное время, начиная с 2011 года. Некоторые произошли несколько месяцев назад, пишет noticia.ru.

По словам Вега, инцидент произошел в Марокко, куда она отправилась из Испании вместе с друзьями в рамках тура от компании Discovery Excursions, где работал подозреваемый. Став жертвой насилия, девушка не стала обращаться в полицию, и рассказала о случившемся своей семье лишь спустя два года. У пострадавшей был диагностирован посттравматический стресс, и ей потребовалась соответствующая терапия.

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