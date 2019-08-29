Туристы могут попробовать «пожить на Марсе» в Испании

На севере Испании туристам предлагают провести время в необычной пещере. Сообщается, что в ней воссозданы условия жизни в колонии на Марсе. Информацию об этом предоставили в Daily Mail.

Участники туристической экспедиции добровольно отказываются от доступа во внешний мир и проживают на протяжении трех дней на специальной станции. Она находится в пещере высотой около 60 метров и длиной полтора километра, которая располагается в Кантабрийских горах, пишет newinform.com.

Известно, что порцию новых ощущений уже получила первая партия любителей экстрима. За один месяц планируется устроить еще пять подобных «экспедиций». Организаторы придерживаются единого мнения, что благодаря такому опыту можно больше узнать о физическом, психологическом, социальном воздействии, которое бы было оказано на человека во время его нахождения в колонии на другой планете.

Стоимость трехдневной поездки составляет более шести тысяч евро. Желающим в нее отправится необходимо пройти комплексную трехнедельную программа онлайн-тренировок, а после нее еще три дня физической и психологической подготовки.