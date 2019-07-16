Туризм с собаками набирает обороты в Испании

И 65% из них путешествуют вместе со своими питомцами как минимум раз в год. Это почти 7 миллионов туристов-собачников. Исследование провел портал Dog Vivant.

Испанцы, путешествующие со своими собаками, в среднем проводят в отеле 5 ночей и тратят около 70 евро в день. Такие туристы предпочитают отдыхать в сельской местности, на берегу моря и подальше от мегаполисов, пишет noticia.ru.

Почти 80% всех туристов-собачников бронируют свой отдых через Интернет.