Туризм в Испании

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Испания Испания

Туризм в Испании

Число побывавших в Испании за семь месяцев туристов перевалило за 48 миллионов.

С начала года по июль включительно в Испании отдохнули более 48 млн иностранных туристов.

Это на 1,9% больше, чем за такой же период 2018 года. Об этом сообщает Национальный институт статистики.

За этот период иностранцы потратили в Испании 52,36 млрд евро. А это на 3,3% больше, чем в прошлом году, пишет noticia.ru.

В июле страну посетили 9,9 млн иностранных туристов - на 1,3% меньше, чем в июле 2018-го. Но при этом потратили они 11,98 млрд, что на 2% больше.

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