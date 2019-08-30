У берегов Испании за сутки спасли почти 220 мигрантов

Пятница, 30 Август 2019 Испания Испания

У берегов Испании за сутки спасли почти 220 мигрантов

Почти 220 нелегальных мигрантов спасены у берегов Испании, передает радиостанция COPE со ссылкой на представителя службы спасения на море.

По данным радиостанции, в среду два патрульных судна службы спасения перехватили три лодки в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного), в которых в общей сложности находились 219 мигрантов.

Как отмечается, позднее 142 мигранта были отправлены в порт Малаги. Оставшиеся 77 человек были перевезены в порт Альмерии, пишет РИА Новости.

Согласно источнику, все спасенные мигранты являются выходцами из африканских стран.

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