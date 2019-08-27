У партий Испании осталось меньше месяца на формирование правительства

Вторник, 27 Август 2019 Испания Испания

У партий Испании осталось меньше месяца на формирование правительства

На формирование правительства Испании у партий осталось меньше месяца.

Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

23 сентября, крайний срок, до которого правительство должно быть сформировано, уже не за горами, а партии все еще не могут прийти к консенсусу, в связи с чем политическая нестабильность в Испании продолжается. Пабло Иглесиас, руководитель партии «Подемос», убежден, что у Педро Санчеса, действующего главы правительства и лидера Испанской социалистической рабочей рартии (ИСРП), еще достаточно времени для формирования коалиционного правительства, в котором ИСРП и «Подемос» выступят в тандеме. Однако Педро Санчес все еще не намерен идти навстречу Иглесиасу и считает, что у партий слишком много разногласий, не позволяющих сформировать коалицию, пишет regnum.ru.

Если к 23 сентября правительство не будет сформировано, в Испании в ноябре пройдут очередные парламентские выборы (четвертые за год).

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