У Сантандера - самые высокие туристические оценки в Испании

Понедельник, 15 Апрель 2019 Испания Испания

У Сантандера - самые высокие туристические оценки в Испании

Сантандер и Гранада - испанские города, которые произвели наилучшее впечатление на туристов.

Об этом сообщает Организация потребителей и пользователей. Так, Сантандер набрал 87 баллов по 100-балльной шкале. А Гранада - 85.

Лидер рейтинга - Сантандер - приятно удивил туристов своей безопасностью, дружелюбием местных жителей и гастрономией. А жаловались в основном на высокие цены, пишет noticia.ru.

Барселона и Мадрид набрали по 80 баллов. Здесь туристов большего всего удовлетворила транспортная инфраструктура, развлечения и шопинг. Кстати, по этим же критериям высокие оценки получили также Бильбао, Севилья и Валенсия.

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