У Сантандера - самые высокие туристические оценки в Испании

Об этом сообщает Организация потребителей и пользователей. Так, Сантандер набрал 87 баллов по 100-балльной шкале. А Гранада - 85.

Лидер рейтинга - Сантандер - приятно удивил туристов своей безопасностью, дружелюбием местных жителей и гастрономией. А жаловались в основном на высокие цены, пишет noticia.ru.

Барселона и Мадрид набрали по 80 баллов. Здесь туристов большего всего удовлетворила транспортная инфраструктура, развлечения и шопинг. Кстати, по этим же критериям высокие оценки получили также Бильбао, Севилья и Валенсия.