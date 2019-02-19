У социалистов есть шанс на победу на выборах в Испании

Вторник, 19 Февраль 2019 Испания Испания

У социалистов есть шанс на победу на выборах в Испании

Всеобщие выборы в Испании назначены на 28 апреля.

Если бы они проводились сегодня, Социалистическая рабочая партия набрала бы 27,6% голосов.

Согласно опроса компании Metroscopia, уровень поддержки правящей партии вырос на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем.

За социалистами по популярности следует Народная партия, доля сторонников которой начала снижаться с декабря. Кандидатура её лидера Пабло Касадо получила 20,5% голосов респондентов.

Партия Ciudadanos за месяц продемонстрировала падение на два пункта до 15,4%. Четверть тех, кто поддерживал партию во время предыдущего опроса, на данный момент не уверены в своём выборе.

Партия Podemos занимает четвёртое место с 13,8% потенциальных голосов. В прошлый раз партию поддерживало 17,1% респондентов. При этом аналитики отмечают, что для объединения Пабло Иглесиаса это худший результат за прошедший год, пишет noticia.ru.

Пятёрку лидеров замыкает партия Vox, которая продемонстрировала стремительный рост в октябре 2018 года и в настоящее время может получить 12,7% голосов.

В Metroscopia отмечают, что наиболее лояльны сторонники Социалистической рабочей партии, из которых 65% не изменили своей позиции. Среди сторонников Podemos этот показатель составляет 47%, Ciudadanos – 43%, Народной партии – 42%. При этом чаще всего вместо них выбирают Vox.

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