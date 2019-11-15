У среднестатистического испанца - 536 знакомых

Но многое зависит от возраста, пола и социального статуса.

У подавляющего большинства принявших участие в исследовании испанцев - от 300 до 600 знакомых. При этом выяснилось, что мужчины чаще заводят знакомства, чем женщины (у них в среднем на 50 знакомых больше). Имеет значение и уровень доходов, образование, профессия и т.д. Например, испанцы с вашим образованием знакомы с 600 людьми, а без него - только с 400. Также авторы исследования отмечают прямую зависимость от уровня зарплаты: чем она выше, тем больше знакомых. Кроме того, меньше знакомых оказалось у пожилых людей (старше 65 лет). А вот показатели у представителей возрастных категорий от 18 до 44 лет и от 45 до 64 лет – одинаковые, пишет noticia.ru.

Такое же точно исследование ранее проводилось в США и результаты получились почти такими же, как в Испании. Среднестатистический американец знаком со 550 людьми.