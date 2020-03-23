Uber Eats поможет испанцам с доставкой еды

Понедельник, 23 Март 2020 Испания Испания

Uber Eats поможет испанцам с доставкой еды

Компания Uber Eats адаптируется под условия карантина.

Чтобы сделать доставку еды и продуктов доступнее, сервис снижает цены, вводит заказы с обычных телефонов без Интернета. Кроме того, Uber Eats теперь будет привозить предметы первой необходимости и товары из аптек (не медикаменты).

До 3 апреля компания и вовсе сделала доставку бесплатной. Также появился номер телефона (911 232 187), по которому можно сделать заказ, если нет доступа к Интернету, пишет noticia.ru.

Расширен ассортимент продуктов за счёт хозтоваров и предметов первой необходимости.

Кроме того, Uber Eats вводит льготы для ресторанов. Оплачивать услуги компании теперь можно ежедневно, а не раз в неделю. Отменены квоты для регистрации в сервисе.

Все заказы курьеры будут оставлять под дверью, избегая какого-либо контакта с получателем. Курьерские сумки и средства передвижения регулярно проходят тщательную обработку.

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