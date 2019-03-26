Ученые хотят занять место в испанском парламенте

Такая инициатива объясняется тем, что парламентарии периодически обсуждают вопросы, о которых не имеют ни малейшего представления в силу иного профильного образования и наличия знаний в совершенно других областях. В итоге на свет периодически появляются законы, которые профессионалы в той или иной сфере деятельности назвали бы безграмотными, пишет espanarusa.com.

В связи с этим испанские ученые запустили проект под названием Ciencia en el Parlamento («Наука в Парламенте»), который ставит своей целью создание группы специалистов, обладающей достаточной квалификацией для осуществления консультаций депутатов. Последние, в принципе, и не обязаны одинаково хорошо разбираться во всех без исключениях вопросах, но во избежание грубых ошибок предлагается допустить к работе в Парламенте ученых. Первыми наладили контакты с законодателями IT-специалисты, а в ноябре к ним присоединятся эксперты в области городской застройки, старения организма человека, роботики, кибербезопасности и другие.

Аналогичные группы ученых работают в ряде парламентов стран мира, однако в Испании до сих пор подобной практики не существовало. Чаще всего отсутствие таких специалистов было заметно при обсуждении законов и постановлений, касающихся современных цифровых технологий, искусственного интеллекта и передовых методов лечения тяжелых заболеваний.