Ученые из Испании: мандарины помогают худеть

Все дело в пигменте класса каротиноидов, который в избытке содержится в мандаринах. Он способен на 30% уменьшать отложения жира в организме, пишет noticia.ru.

Худеть с помощью мандаринов - это вкусно. В прошлом году в Валенсии состоялась презентация самого сладкого в мире мандарина. Сорт называется "Весеннее солнце".

Это результат индуцированной мутации мандаринов Murcott, достигнутой путем облучения. Разработкой сорта занимались ученые из организации сельскохозяйственных исследований (ARO) в Израиле.