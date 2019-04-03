Ученые из Испании: мандарины помогают худеть
Группа ученых из Валенсии пришла к выводу, что употребление в пищу мандаринов помогает в борьбе с лишним весом.
Все дело в пигменте класса каротиноидов, который в избытке содержится в мандаринах. Он способен на 30% уменьшать отложения жира в организме, пишет noticia.ru.
Худеть с помощью мандаринов - это вкусно. В прошлом году в Валенсии состоялась презентация самого сладкого в мире мандарина. Сорт называется "Весеннее солнце".
Это результат индуцированной мутации мандаринов Murcott, достигнутой путем облучения. Разработкой сорта занимались ученые из организации сельскохозяйственных исследований (ARO) в Израиле.