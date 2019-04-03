Ученые из Испании: мандарины помогают худеть

Среда, 03 Апрель 2019 Испания Испания

Ученые из Испании: мандарины помогают худеть

Группа ученых из Валенсии пришла к выводу, что употребление в пищу мандаринов помогает в борьбе с лишним весом.

Все дело в пигменте класса каротиноидов, который в избытке содержится в мандаринах. Он способен на 30% уменьшать отложения жира в организме, пишет noticia.ru.

Худеть с помощью мандаринов - это вкусно. В прошлом году в Валенсии состоялась презентация самого сладкого в мире мандарина. Сорт называется "Весеннее солнце".

Это результат индуцированной мутации мандаринов Murcott, достигнутой путем облучения. Разработкой сорта занимались ученые из организации сельскохозяйственных исследований (ARO) в Израиле.

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