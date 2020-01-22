Улицы испанского городка затопило морской пеной

Среда, 22 Январь 2020 Испания Испания

Улицы испанского городка затопило морской пеной

Во вторник утром жителей города Тосса-де-Мар (провинция Жирона, Каталония) ждал сюрприз.

Из-за урагана «Глория» улицы затопило морской пеной. Учёные объясняют это явление «органикой, производимой планктоном». Иногда при стечении обстоятельств, и обычно это совпадает со штормом, её становится слишком много.

Так произошло и в этот раз. Горожане говорят, что и раньше видели нечто подобное, но в таких масштабах — никогда, пишет noticia.ru.

Шторм «Глория» унёс жизни четырёх человек в Испании. На восточное побережье полуострова обрушились шквальный ветер, высокие волны и снегопады (особенно в горных районах). Были перекрыты трассы, закрыты аэропорт Аликанте, два порта, много школ и других учреждений.

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