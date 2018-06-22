«Умный дом» от Google пришел в Испанию

На испанский рынок, помимо Siri, Cortana и Google Assistant, приходят новые мини-устройства, такие как Amazo Echo и Google Home.

Google Home поступил в продажу в Испании на этой неделе. Версия Home стоит 149 евро, а компактная модель Mini - 59 евро. С выходом на этот рынок в устройствах появился испанский язык, пишет noticia.ru.

Колонку Home можно разместить в одной или нескольких комнатах. Устройство управляется голосом, а речь голосового помощника попытались приблизить к человеческой.

Google Home может рассказать о прогнозе погоды, воспроизвести плей-лист, выполнять функцию будильника или таймера для кухни, а также следить за повседневными задачами, помочь с рецептами и списком покупок.

Устройство совместимо с другими приложениями и девайсами. Постепенно их число будет увеличиваться и к функциям добавится возможность включить вентилятор, освещение, термостат, телевизор и другую бытовую технику.

Помимо Google Home и Google Mini в продажу поступил роутер Google WiFi, который позволяет поймать сигнал из любого уголка в доме. Один роутер обойдется в 139 евро, комплект из трех - в 349 евро.