Uptodown: испанская альтернатива магазину приложений Google Play

Ее основатели Луис Эрнандес и Хосе Домингес всегда доверяли своей интуиции и опыту. Они познакомились в школе компьютерной инженерии при университете Малаги и в 2013 году превратили студенческую идею в успешный бизнес. Их мобильная платформа для загрузки приложений постепенно становится основной альтернативой Google Play, пишет espanarusa.com.

Разработчики и пользователи получают бесплатный доступ к платформе. У разработчиков есть только одно важное условие, чтобы предложить свою работу: сделать свое приложение легальным. Пользователи могут загружать приложения без введения имени, ввода пароля или банковских реквизитов. Хосе Домингес акцентирует внимание на этом преимуществе, так как растет число людей, которые стараются не вводить свои данные в обмен на бесплатные программы, опасаясь утечки информации. «С самого начала они поняли, что на пользователей нельзя оказывать давление. И с такой моделью ведения бизнеса они попали в точку», – подчеркивает Франсиско Лопес Вальверде, профессор компьютерной школы университета Малаги. Компания, основанная в андалузском городе, родилась как платформа для загрузки программного обеспечения для ПК и Mac, но бум смартфонов и планшетов заставил создателей в 2010 году изменить стратегию. В этом году они сделали скачок в развитии каталога мобильных приложений для Android, Windows, Mac и Ubuntu. Популярность платформы стала очень быстро расти, что помогло обогнать по количеству загрузок одного из крупных конкурентов – компанию Softonic, созданную в Барселоне.

Показатели бизнеса, охватывающего более чем 50 стран, также растут с каждым годом. «При просмотре нашего веб-сайта или приложения появляются рекомендации по программному обеспечению, которые могут заинтересовать пользователей. Они похожи на баннеры, присутствующие в любых электронных средствах массовой информации. Это приносит нам доход. Так просто", – рассказывает Луис Эрнандес.

Платформа позволяет загружать приложения практически в любой из своих версий, подходящих даже для смартфонов с небольшим количеством памяти. Такая универсальность позволила им добиться значительного роста в развивающихся странах. Индия и Бразилия занимают первые два места среди десяти стран с наибольшим количеством активных пользователей в месяц. За ними следуют Индонезия и Мексика.

Эксперты компании выбирают лучшие приложения из сотен, которые каждый день приходят им на рассмотрение. Затем эксперты тестируют и генерируют контент. Насчитывается почти 200 000 обзоров приложений, переведенных на 15 языков. Одним из новых перспективных направлений является сотрудничество с компанией, создающей сенсорные проекторы Puppy Cube, которые превращает любую поверхность в сенсорный экран и уже имеют встроенный каталог приложений Uptodown. Также ведутся переговоры о включении платформы в развлекательную панель транспортных средств крупной автомобильной компании. «Нет никаких ограничений», – резюмирует Хосе Домингес.