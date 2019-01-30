Уровень безработицы в Испании снизился до 14,4%

По данным Национального статистического института, уровень безработицы снизился до 14,45%, что является самым низким показателем с конца 2008 года.

По регионам самое заметное снижение зарегистрировано в Андалусии, где безработных в последнем квартале стало меньше на 36,6 тысяч человек. В Каталонии наблюдалась обратная ситуация и их число выросло на 47,7 тысяч человек, пишет noticia.ru.

За весь 2018 год в Андалусии число безработных сократилось на 126,2 тысячи человек, в столичном регионе – на 70,4 тысячи, в Валенсии – на 65,9 тысяч. Количество трудоустроенных жителей Испании выросло на 36,6 тысяч человек и превысило 19,564 млн. В частном секторе занятость выросла на 430 тысяч человек, в государственном – на 136,2 тысячи.

В прошлом году также было оформлено на 108,5 тысяч больше бессрочных контрактов, в то время как число временных контрактов сократилось на 88,5 тысяч.

По секторам экономики в прошлом году занятость в сфере услуг выросла на 428,1 тысяч человек, в строительстве – на 136,3 тысячи, в сельском хозяйстве – на 4,9 тысяч. В промышленности она снизилась на 3 тысячи человек.