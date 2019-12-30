Утонувшие в Испании отец с детьми не умели плавать

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Испания Испания

Утонувшие в Испании отец с детьми не умели плавать

Открываются новые подробности трагедии, произошедшей на юге Испании, в курортном комплексе Club La Costa World, где утонула семья из Великобритании.

Родственники британцев рассказали Гражданской гвардии, что никто из погибших не умел плавать. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей трагедии - работников и постояльцев отеля. Они также работают с матерью погибших детей и их сестрой, пишет noticia.ru.

Как сообщалось ранее, в бассейне купалась девятилетняя девочка. Внезапно она начала тонуть. Это увидели её отец и брат. И сразу бросились в воду ей на помощь. В итоге утонули все трое.

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