Утонувшие в Испании отец с детьми не умели плавать

Родственники британцев рассказали Гражданской гвардии, что никто из погибших не умел плавать. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей трагедии - работников и постояльцев отеля. Они также работают с матерью погибших детей и их сестрой, пишет noticia.ru.

Как сообщалось ранее, в бассейне купалась девятилетняя девочка. Внезапно она начала тонуть. Это увидели её отец и брат. И сразу бросились в воду ей на помощь. В итоге утонули все трое.