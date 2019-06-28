Увеличилось количество проданных домов в Испании

Пятница, 28 Июнь 2019 Испания Испания

Увеличилось количество проданных домов в Испании

Специалисты Национального института статистики провели свое исследование на рынке жилья Испании.

Они выяснили, что в I квартале текущего года количество сделок с имуществом в стране выросло практически на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.

По словам экспертов института статистики, максимальное количество сделок с недвижимостью было проведено в крупных городах Испании, включая Мадрид, Барселону и Валенсию. Например, в Барселоне зафиксировано достаточное количество завершенных строительных проектов, это вызвало рост продажи недвижимости в регионе. Средний ценник на новый дом составляет около 1,1 млн евро, данный показатель вырос за год на 23%, пишет 1-property.ru.

Современные дома больше всего привлекают зарубежных покупателей – американцев и иранцев. Также новой недвижимостью в Испании интересуются британцы и местные жители. Дело в том, что застройщики создают жилые комплексы согласно запросам покупателей. Одновременно с этим увеличивается количество покупателей жилья с целью инвестиций, так как цены на аренду стабильно растут. Большим спросом пользуются наиболее спокойные и безопасные районы для проживания.

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