В 2018 году в Испании поставлен рекорд по покупке жилья иностранцами

Компания Sonneil, эксперт в области продаж испанской недвижимости на международном и внутреннем рынках, сделала анализ данных ежегодного отчета Коллегии регистраторов Испании Colegio de Registradores de España. Он показал, что в 2018 году иностранные граждане приобрели 65 295 единиц жилья, что на 11% больше, чем в 2017 году.

Эта цифра значительно превышает минимальные показатели 2009 года, когда было оформлено всего 18 000 сделок, и находится на том же уровне, что и операции, проведенные в 2007 году (65 368 покупок). Таким образом, имеется стойкая тенденция роста покупок жилья иностранцами. Количество операций купли-продажи жилых помещений, когда покупателем был иностранец, составило 13% от общего числа сделок с недвижимостью, проведенных в 2018 году в Испании.

Национальности-лидеры по покупкам жилой недвижимости

Британцы возглавляют список иностранных граждан, купивших дом в Испании (14,75% от общего количества иностранных приобретателей жилой недвижимости) в прошлом году. Несмотря на падение на 17%, которое произошло в 2017 году из-за неопределенности переговоров по Brexit, жители туманного Альбиона остаются покупателями №1 испанских квартир и домов. За год они приобрели 10 722 единицы жилья, что является лучшим показателем с начала кризиса, пишет espanarusa.com.

Далее следуют:

немцы (7,7%);

французы (7,3%);

бельгийцы (6,6%).

Граждане Швеции, Норвегии и Дании в сумме набрали 9,5%. Анализ показывает, что после падения на 30% в 2017 году клиенты из скандинавских стран возвращаются и снова делают ставку на Испанию. В 2018 году объем покупок жилья гражданами этих стран составил более 5500 домов.

Также подчеркивается увеличение числа сделок с бельгийцами, голландцами и немцами, превысившее в 2018 году годовые объемы, зафиксированные в предыдущем году.