В 2019 году испанская экономика должна вырасти на 2,2%

Понедельник, 04 Март 2019 Испания Испания

В 2019 году испанская экономика должна вырасти на 2,2%

Правительство и Банк Испании ожидают, что в этом году экономика страны вырастет на 2,2%.

К 2020 году прогнозируется сокращение темпов роста до 1,9%.

В составлении ежеквартального прогноза PwC принимали участие порядка 400 экспертов и предпринимателей. Они указывают на то, что несколько месяцев назад начала наблюдаться тенденция к постепенному снижению темпов роста испанской экономики.

Большинство опрошенных специалистов считают, что до конца 2019 рост цен в Испании будет находиться на уровне 1-1,5%. 48% придерживаются мнения о том, что темпы создания рабочих мест также снизятся. С другой стороны большая часть экспертов (60%) считает, что потребительские показатели и спрос на жилье сохранятся на том же уровне.

Ожидания по инвестициям в производство и по экспорту также не предполагают значительных изменений. Лишь 17,5% говорят о возможном росте в этих категориях в ближайшие полгода. Отсутствие изменений в области инвестиций прогнозируют 62,5%, экспорта – 53,3%, пишет noticia.ru.

Половина респондентов дали положительную оценку мировой экономике. Их доля сократилась на 5,7% по сравнению с прошлым годом. При оценке Европейского Союза, эксперты также придерживаются менее оптимистичных позиций. Положительно об экономике ЕС отзываются 19,1%, что на 25 пунктов ниже, чем годом ранее.

Треть экспертов прогнозирует отсутствие экономического роста до конца 2019 года, и почти 58% предсказывают его снижение. Они выделяют две основные категории рисков для мировой экономики: 64% – связанные с протекционизмом и 59% – с выходом Великобритании из ЕС и европейской интеграцией.

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