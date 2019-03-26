В 2019 году показатель уровня безработицы в Испании упадет

По прогнозам, в 2019 году уровень безработицы в Испании упадет ниже 14%, однако этот показатель по-прежнему останется слишком высоким, превышая среднеевропейский в два раза. Таким образом, Испания продолжит занимать второе место после Греции в антирейтинге стран с наибольшим количеством безработных.

Согласно весенним прогнозам, опубликованным Кильским институтом мировой экономики, средний показатель уровня безработицы по ЕС составит в 2019 году 6,7%, что на 0,5% меньше, чем в 2018 году.

Греция, за годы кризиса трижды получившая международную финансовую помощь для избежания дефолта, останется страной-членом ЕС с самым высоким уровнем безработицы – 17,4%.

Как уже говорилось, за Грецией следует Испания, где показатель безработицы в 2019 году упадет до 13,6%, тогда как в конце 2018-го он составил 14,4%. Таким образом, согласно данным Национального института статистики, в 2019 году будет достигнут минимум за последние десять лет: в последний раз показатель ниже 14% был зарегистрирован в четвертом квартале 2008-го.

Италия – третья страна ЕС, где уровень безработицы измеряется двузначными числами – 10,5%.

Показатель безработицы выше среднего по ЕС, по прогнозам, будет зафиксирован во Франции (8,7%), Хорватии (8,5%) и на Кипре (6,9%). В Латвии уровень безработицы совпадет со средним по ЕС – 6,7%. Показатель немного ниже среднего, как ожидается, будет зафиксирован в Финляндии (6,4%), Швеции (6,3%), Португалии (6,3%) и Словакии (6%), пишет espanarusa.com.

В пяти странах ЕС показатель безработицы расположится на уровне ниже 6%. В Бельгии – 5,5%, в Дании – 5%, в Люксембурге и Ирландии – 4,9%, в Великобритании – 4,1%, а в шести из них будет ожидаемый показатель безработицы за 2019 год составит менее 4%: Польша, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Германия и Чехия, замыкающая рейтинг с показателем 2,3%.

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация с безработицей в Испании с каждым годом улучшается: за шесть лет стране удалось сократить ее уровень в два раза. Напомним, что в первом квартале 2013 года безработица в Испании находилась на рекордном уровне 27%. Согласно прогнозам, показатель безработицы в Испании в 2019 году составит менее 14%, однако некоторые эксперты настроены более оптимистично, нежели другие. Например, специалисты Panel de Funcas ожидают показателя 13,8%, тогда как Repsol называет число 13,2%, а рейтинговое агентство Axexor – 13%.