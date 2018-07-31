В 2019 году в Испании и мире подорожают отели и авиабилеты

Вторник, 31 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

В 2019 году в Испании и мире подорожают отели и авиабилеты

Динамика роста мировой экономики и повышение цен на нефть спровоцируют в 2019 году повышение цен в гостиничном секторе на 3,7% и секторе авиаперелетов на 2,6%.

Как сообщается в докладе Международной ассоциации делового туризма, в Испании рост будет выше среднего. Цены на отели вырастут на 8,5%, а на авиабилеты – на 6,7%, пишет noticia.ru.

Помимо подорожания нефти, среди факторов, которые будут способствовать росту стоимости перелетов, называют конкуренцию, связанную с нехваткой пилотов, потенциальные экономические войны и дальнейшее сегментирование тарифов для повышения их рентабельности.

В Испании ожидается более высокий рост цен на авиабилеты по сравнению со среднемировыми показателями, а также с прогнозом для стран Западной Европы, который находится на уровне 4,8%.

Перспективы роста в гостиничном секторе эксперты связывают с общим увеличением пассажиропотока на воздушном транспорте и развитием технологий в индустрии путешествий.

Испания, по данным Всемирной туристской организации, занимает второе место  по популярности  на глобальном уровне после США.

В целом, в мире рост цен на отели составит около 3,7%, а в Западной Европе – 5,6%. При этом подорожание будет более заметным в отелях средней категории (8,6%) чем в отелях высокого класса (8,4%).

Кроме того, по прогнозам специалистов, в 2019 году будут более востребованы приложения для шеринга транспорта, и снизится интерес к высокоскоростным поездам. В Испании ожидается подорожание наземного транспорта на 4,8%, хотя как на мировом, так и на европейском уровне цены почти не изменятся.

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