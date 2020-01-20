В 33 провинциях Испании объявлено метеорологическое предупреждение

Понедельник, 20 Январь 2020 Испания Испания

В 33 провинциях Испании объявлено метеорологическое предупреждение

Шторм «Глория» разбушевался в Испании.

В понедельник утром в 33 провинциях объявлено метеорологическое предупреждение.

Непогода свирепствует на востоке полуострова, побережье Средиземного моря и в горах на севере, на которые обрушились снегопады. Столбики термометров падают, порывы ветра усиливаются.

В Астурии мужчина погиб, когда ставил цепи на свой автомобиль. Его сбила машина, потерявшая управление из-за непогоды, пишет noticia.ru.

Временно был закрыт аэропорт Аликанте и порты в Гандии (Валенсия) и на Форментере (Балеарские острова).

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