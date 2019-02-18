В аэропортах Испании хотят запретить продажу алкоголя

Специалисты из разных областей встретились на Майорке, чтобы обсудить проблемы, связанные с неподобающим поведением части туристов. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, туристической индустрии, социальных организаций и академической среды.

В ходе встречи поднимались вопросы о роли алкоголя в возникновении инцидентов на борту самолетов, а также о злоупотреблении спиртным в клубах, развлекательных заведениях и отелях. Эксперты в области безопасности, участвовавшие в обсуждении, отметили угрозы, связанные с употреблением алкоголя в общественном транспорте. Они добавили, что давно существует необходимость ограничить распитие спиртных напитков в транспорте, а также поставили под вопрос политику низких цен на алкоголь на борту.

На встрече звучали призывы сформировать межотраслевой подход, чтобы «построить общество со здоровыми привычками». Специалисты выразили обеспокоенность, в связи с тем, что алкоголь зачастую включен в туристические пакеты, которые рассчитаны на молодежь, пишет noticia.ru.

Доклад по результатам встречи будет представлен в различные органы на национальном и европейском уровне, включая Европарламент, Еврокомиссию и Комитет регионов ЕС.