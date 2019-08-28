В Андалузии открылся первый испанский отель Anantara

Курортный отель Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort расположен посреди просторных холмов с видом на Средиземное море.

Спа-центр Anantara Spa предлагает гостям современные практики оздоровления в дворцовых интерьерах. Вдохновленный легендарными римскими банями, спа-центр располагает десятью специализированными процедурными комнатами и просторной зоной для принятия водных процедур, включая турецкий хамам, комнату ароматерапии, сауну.

Интерьеры курорта Anantara Villa Padierna Palace выполнены в стиле палаццо. Гости смогут в полной мере насладиться первоклассным сервисом, вкуснейшими блюдами местной кухни, погрузиться в культуру и историю Испании.

На курорте Anantara Villa Padierna Palace более 1200 оригинальных произведений искусства – картины, скульптуры и артефакты различных жанров представлены как в различных помещениях курорта, так и в цветущих садах. На всех виллах и во многих номерах есть частные террасы с видом на поля для гольфа и море. В ясную погоду на горизонте можно увидеть марокканские горы Атлас, пишет euromag.ru.

Курорт, который часто посещают знаменитости, члены королевской семьи и первые леди государств, олицетворяет традиционный испанский сервис в сочетании с современными технологиями, чтобы в путешествии гости могли чувствовать себя как дома.

Рестораны и бары Anantara Villa Padierna Palace обещают занять почетное место на гастрономической карте региона, здесь представлены блюда на любой вкус. Гости могут насладиться кухней известного испанского ресторана 99 Sushi Bar & Restaurant. В июле был открыт концептуальный ресторан O by Paco Roncero во главе с испанским шеф-поваром Пако Ронсеро (Paco Roncero), удостоенным двух звезд Мишлен. В баре Eddy’s можно попробовать коктейли от Диего Кабреры (Diego Cabrera), он входит в почетный список World’s 50 Best Mixologists.

Anantara – это бренд, олицетворяющий легендарное тайское гостеприимство. Отели группы находятся в самых удивительных уголках планеты и становятся связующим звеном между путешественниками и местной культурой, жителями страны и их обычаями. Создание каждого курорта Anantara начинается с поиска вдохновения в культурных традициях, историческом наследии и окружающей природной красоте тех мест, где они расположены, будь то современные мегаполисы, пустыня или джунгли. На сегодняшний день, в распоряжении сети Anantara находятся более 35 отелей по всему миру.