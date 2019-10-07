В автобусах Испании внедряют технологию распознавания лиц

Понедельник, 07 Октябрь 2019 Испания Испания

В автобусах Испании внедряют технологию распознавания лиц

В автобусах Мадрида EMT вводят систему распознавания лиц, с помощью которой можно заходить в общественный транспорт, просто посмотрев в специальное устройство.

Проект реализован совместно банком Santander, компанией Mastercard и стартапом Saffe. Это первый подобный биометрический проект в Европе, отмечают испанские СМИ.

Сейчас проект находится на стадии тестирования. Желающие испытать новый способ оплаты должны скачать мобильное приложение EMT, ввести свои данные и сделать фотографию. После этого, когда они будут заходить в автобус, им будет достаточно подставить лицо под камеру. Она идентифицирует пассажира и автоматически спишет с него деньги за проезд, пишет noticia.ru.

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