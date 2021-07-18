В Барселоне представлен новый электрокар e-Miles

Воскресенье, 18 Июль 2021 Испания

В Барселоне представлен новый электрокар e-Miles

Компания e-Miles представила в Барселоне новый городской электрокар.

Электрокар e-Miles предназначен для больших городов. Новинка представляет из себя сверхмощный квадроцикл с электрическим приводом. Длина e-Miles составляет 2,5 м, а ширина — 1,5 м. При этом два электродвигателя располагаются в колесах модели. Электрокар может увеличиться на 37 см и вместить в себя четырех пассажиров или груз, сообщает портал Car and Driver. Для этого у него есть автоматическая система расширения шасси. E-Miles также имеет широкую переднюю дверь, которая складывается полностью вертикально, чтобы облегчить доступ пассажирам. Вместо привычного рулевого колеса у машины установлен джойстик, а зеркала заменяют камеры.

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